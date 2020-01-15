مصادر الجمهورية: خليل نقل لدياب تطمينات بري إلى أنه لا يريد إنهاء مهمته قبل البدء بها

كشفت مصادر مطلّعة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​ التقى في منزله أمس على مدى 3 ساعات، وزير المال في حكومة صريف الأعمال ​علي حسن خليل​ موفدًا من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، حيث عرضا للتطورات الحكوميّة وخلفيّات المواقف الأخيرة".

وبيّنت أنّ "خليل نقل إلى دياب تطمينات بري إلى أنّه "لا يريد إنهاء مهمّته قبل البدء بها"، داعيًا إيّاه الى التراجع عن بعض الشروط الّتي كَبّلت مهمته، ومنها الخروج من تشكيلة الـ18 وزيرًا إلى تشكيلة الـ24 وزيرًا، لتتسِّع لبعض الوزراء السياسيّين".

ولفتت المعلومات إلى أنّ "دياب اعتبر مطلب بري "إنهاء لمهمّته قبل أن تبدأ"، مؤكّدًا أنّه سجّل موقفًا ثابتًا ممّا هو مطروح اليوم، وليس من السهل التراجع عمّا تعهّد به أمام اللبنانيين جميعًا، وأنّ الخروج من هذا الموقف وتَجاوزه سيُعدّ خروجًا على التزاماته الّتي يعتقد أنّها من العناصر الّتي يمكن أن توحي بالثقة للبنانيين والخارج والجهات المانحة من دول ومؤسّسات".