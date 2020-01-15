مرجع مسؤول للجمهورية: مجرد تشكيل الحكومة يحدث صدمة إيجابية بنسبة 50 بالمئة

ركّز مرجع مسؤول، لصحيفة "الجمهورية"، حول ما إذا كان ​تشكيل الحكومة​ يحدّ من الأزمة، على أنّ "مجرّد تشكيل الحكومة يحدث صدمة إيجابيّة بنسبة 50 في المئة، وأمّا الـ50 المتبقية فتتطلّب جهدًا دؤوبًا وعملًا حكوميًّا نوعيًّا".

وعمّا إذا كان متفائلًا ب​تأليف الحكومة​ قريبًا، ذكر المرجع أنّ "الإيجابيّة موجودة، ولكن "ما تقول فول تا يصير في المكيول".