مرجع مسؤول للجمهورية: مجرد تشكيل الحكومة يحدث صدمة إيجابية بنسبة 50 بالمئة

ركّز مرجع مسؤول، لصحيفة "الجمهورية"، حول ما إذا كان تشكيل الحكومة يحدّ من الأزمة، على أنّ "مجرّد تشكيل الحكومة يحدث صدمة إيجابيّة بنسبة 50 في المئة، وأمّا الـ50 المتبقية فتتطلّب جهدًا دؤوبًا وعملًا حكوميًّا نوعيًّا".
وعمّا إذا كان متفائلًا بتأليف الحكومة قريبًا، ذكر المرجع أنّ "الإيجابيّة موجودة، ولكن "ما تقول فول تا يصير في المكيول".
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