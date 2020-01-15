لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الاعتداءات والشغب الذي طال الأملاك العامة والخاصة وصل الى حد التفلت من كل القيم الأخلاقية والوطنية ولا تخدم مصلحة ​الحراك الشعبي​ ومطالبه المحقة الحياتية وما جرى تجاوز كل الحدود ويجب التعاطي مع الأسلوب التخريبي بحزم وحسم ووضع حد لكل المتجاوزين للقانون والمعتدين على حقوق الآخرين ولا علاقة لما جرى بمطالب وحقوق وكان المطلوب مواجهة الغوغائية بشدة حفاظا على الاستقرار وحفاظا على نقاء وطهارة مطالب الناس قبل ان تلوثها بعض الأيدي المشبوهة بأسلوبها ونواياها".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: لوضع حد لكل المتجاوزين للقانون والمعتدين على حقوق الآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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