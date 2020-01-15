الجمهورية: بري اتفق مع باسيل على أن يجتمع بدياب لإقناعه بالانتقال بتشكيلته الحكومية إلى 24 وزيرا

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ اتّفقا على أن يُبادر بري إلى الاجتماع برئيس الحكومة المكلّف حسان دياب لإقناعه بإمكان الانتقال بتشكيلته الحكوميّة من 18 إلى 24 وزيرًا، على أن يُسمّى الوزراء الستة الإضافيون من السياسيّين؛ ما يعني العودة إلى صيغة التكنو- سياسيّة".

ولفتت المعلومات إلى أنّه "فيما نجح بري في فرملة الخطوات التصعيديّة لباسيل متمنيًّا عليه تأجيلها، إتصل بدياب ودعاه إلى لقاء في ​عين التينة​ خلال الساعات المقبلة، فقبل الأخير الدعوة. لكن عُلِم أنّ دياب كان وما زال يرفض تشكيلة الـ24 وزيرًا ويتمسّك بحكومة الـ18 وزيرًا".