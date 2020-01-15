أوتوستراد شكا- جبيل- جونية- جل الديب وصولا إلى بيروت وجميع الطرق ضمن بيروت سالكة حاليا

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" بأنّ "جميع الطرقات ضمن ​بيروت​ سالكة حاليًّا"، مبيّنةً أنّ "أوتوستراد شكا- جبيل- ​جونية​- ​جل الديب​ وصولًا إلى بيروت سالك حاليًّا بالاتجاهين". إضغط للمزيد

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