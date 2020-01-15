شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة جمال عبد الناصر تزور ضريح الرئيس الراحل بمناسبة الذكرى الـ102 لميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هدى عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أسرة الزعيم الراحل ستنظم زيارة إلى ضريح جمال عبد الناصر بمنشية البكرى، صباح اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 102 لميلاد الرئيس الراحل، وذلك لاستقبال أنصاره ومحبيه وقراءة الفاتحة على ضريحه، حيث تحرص أسرة الرئيس فى هذا اليوم من كل عام زيارة الضريح لإحياء ذكرى ميلاده.

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وكانت الخليج 365 حصلت على التقرير السرى لجمال عبدالناصر فى الكلية الحربية، وشهادات القيادات العسكرية عنه خلال فترة دراسته فى الكلية، وكذلك بعد ترقيته لملازم أول، حيث يبدأ التقرير السرى السنوى للرئيس الراحل منذ بداية التحاقه بالكلية عام 1938 حتى عام 1947 قبل عام من ذهابه لحرب فلسطين فى عام 1948.

اللافت فى هذه التقارير السرية الصادرة من وزارة الدفاع خلال تلك الفترة، أن قادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال ملاحظاتهم التى دونوها فى تلك التقارير، توقعوا أنه يكون له مستقبل كبير، ولكن لم يكونوا يتوقعون أنه بعد حوالى 10 أعوام سيكون رئيسا لمصر ويقود ثورة لايزال التاريخ تذكرها حتى الآن ضد الملكية والاستعمار، بل ويقود العالم أجمع نحو التحرر.

والتقرير السرى صادر من وزارة الدفاع من الفترة مايو عام 1938 إلى إبريل عام 1939، عن الرئيس الراحل خلال فترة دراسته فى الكلية الحربية، يظهر أن حالة الضابط الصحية جيدة جدا، وبشأن الملاحظات الهامة خاصة عن المؤهلات العسكرية والأخلاق والمكانة الشخصية والمظهر، أنه بخصوص المؤهلات العسكرية أكد التقرير السرى، أنه ملم بتعليمات الميدان بالنسبة للخدمة العسكرية، وقاد فصيله فى هذا العام بحالة مرضية.