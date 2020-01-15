مقتل امرأة في جريمة طعن في كرمئيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت امرأة في الثلاثينيات من عمرها، حيث عثر على جثتها وعليها آثار عنف وعلامات طعن صباح اليوم الأربعاء، داخل منزلها في كرمئيل.

وتلقت الشرطة بلاغا عن وجود جثة داخل شقة سكنية في بلدة كرمئيل، وعلى الفور هرع عناصر من الشرطة إلى المكان، وعثروا على امرأة وقد فارقت الحياة وعليها علامات طعن.

وأغلقت الشرطة المكان، حيث استدعى طاقم المعهد الجنائي الذي شرع بجمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الحادث، ورجحت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن جريمة قتل.

وأفاد بيان صادر عن طاقم الإسعاف التابع لنجمة داوود الحمراء، أن طواقمه الطبية التي استدعيت إلى شقة سكنية في كرمئيل، أقرت وفاة امرأة، حيث عثر عليها غارقة في الدماء وعليها علامات طعن.

وخلال أقل 24 ساعة، قتلت امرأتان جراء جرائم في البلاد، فجر أمس الثلاثاء، أعلن في مستشفى "سوركا" في بئر السبع المرحومة شادية أبو سريحان (35 عاما)، بعد أن وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة وعليها علامات عنف، حيث تم اعتقال 4 من أفراد عائلتها بشبهة الضلوع في مقتلها على ما يبدو خنقا.