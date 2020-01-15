- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري: الجيش الليبي جاهز لتحرير العاصمة وقادر على صد العدوان التركي - القطري" والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
أكد قائد عسكري ليبي، أن قوات الجيش جاهزة لتحرير العاصمة من التنظيمات الإرهابية.
وأضاف "نحن قادرون على صد العدوان التركي - القطري".
وقال اللواء المبروك الغزوي، قائد عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي، الثلاثاء، إن قادة المليشيا الإرهابية في طرابلس ستفرّ إلى تركيا وقطر حال دخول قوات الجيش إلى العاصمة طرابلس وتحريرها.
وأضاف في تصريحات نشرها موقع "العين الإخبارية" أن قوات الجيش يفصلها عن تطهير طرابلس بضعة كيلومترات، داعياً أبناء طرابلس المغرر بهم إلى الرجوع للصف الوطني وعدم تصديق حديث المليشيات.
.
وأكد الغزوي أن قوات الجيش تقدم أرواحها فداء للوطن ولن تتراجع عن معركتها التي بدأت في 4 أبريل/نيسان لتطهير طرابلس من المرتزقة والإرهابيين.
وتوجه وفد من عمد ومشايخ وأعيان وحكماء من سبها إلى غرفة عمليات المنطقة الغربية، وأعلنوا دعمهم الكامل للجيش الوطني الذي يخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب بالنيابة عن الشعب الليبي.
وقال محمد السنوسي منسق القيادة العامة بالمنطقة الجنوبية، إن الهدف من هذه الزيارة هو الشد على أيادي أبناء الجيش الليبي في معركتهم التاريخية ضد التنظيمات المتطرفة المدعومة من قطر وتركيا.
وأكد السنوسي أن المعركة شعبية، وليست مجرد عملية عسكرية، مذكرا الشعب الليبي بالمآسي التي لاقاها على يد الاحتلال التركي.
وتدعم تركيا قوات السراج التي تضم مليشيات إرهابية ومرتزقة، وأفسدت أنقرة المفاوضات التي جمعت القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق "غير الشرعية" في موسكو، حيث تمسكت تركيا والوفاق بوجود المليشيات المسلحة في طرابلس،
وأكد الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، أن تركيا عدو مساند للمليشيات، وأنه لا شرعية لحكومة فايز السراج التي تؤوي الإرهاب.
وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، إن "وجود المليشيات أمر مرفوض من جميع الليبيين، وتفكيكها هو أساس العمل العسكري"، موضحا أن المليشيات هي العائق أمام بناء الدولة وأي اتفاق لا يشمل تفكيكها لن ينجح.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري: الجيش الليبي جاهز لتحرير العاصمة وقادر على صد العدوان التركي - القطري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.