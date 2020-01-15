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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبي يعلن انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن مشروع اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس قد انهار والقتال بمنطقة العمليات الغربية مستمر.
وأضاف صالح، في تصريحات صحفية، أن القيادة العامة للجيش الليبي ومجلس النواب قد رفضا التوقيع على اتفاق موسكو؛ بسبب مشاركة تركيا التي تدعم الإرهابيين في الأراضي الليبية.
ولف إلى أن حكومة السراج في طرابلس قد جلبت الاستعمار للشعب الليبي، كاشفا عن أن البعثة الأممية ستشكل لجنة من 40 شخصية لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، منوها بأن اللجنة الأممية ستتولى تشكيل حكومة جديدة وطرحها على البرلمان .
وكانت موسكو قد دعت لمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا واستضافت، الإثنين، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب
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