عضو الكونجرس الأمريكي يدعو إلى وحدة الصف ضد الإرهاب وتهديدات إيران

الأربعاء 15 يناير 2020

دعا تيد ديوتيش، عضو الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، الأمريكيين إلى وحدة الصف ضد الإرهاب وتهديدات إيران لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي لبلاده.



وأكد تيد، خلال جلسة الاستماع التي عقدت في الكونجرس للوقوف على مستقبل تعامل الإدارة الأمريكية مع النظام الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني، أن الأمن القومي الأمريكي يجب أن يكون أولوية لنا.

وأشار إلى أنه ليس هناك من شك أن وجود تهديدات إيرانية للاستقرار في الشرق الأوسط، أمر يهدد حلفاء الولايات المتحدة.

وأوضح أن هناك تحديات كبيرة أمام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها التهديد الإيراني.

في السياق نفسه، انتقد عضو الكونجرس جروحري ميكس غياب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن جلسة مناقشة مستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية بعد مقتل سليماني.

وقال ميكس إن الكونجرس يحتاج إلى معلومات حول الدوافع والأسباب والنتائج التي وضعتها الإدارة الأمريكية قبل وبعد مقتل سليماني.

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والإثنين، اعتذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن عدم حضور جلسة استماع في الكونجرس حول الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل سلماني في العراق.

ويتصاعد الغضب داخل الكونجرس خاصة الحزب الديمقراطي بعد مقتل سليماني، بسبب عدم إخطار إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونجرس بالضربة.

اعتذار بومبيو دفع لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس لدعوة ريتشارد هاس، مدير قسم التخطيط السياسي السابق بوزارة الخارجية، وافريل هينز، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابقة، للحضور إلى الجلسة.

ودافع الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، عن قرار قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، قائلا: "إن الولايات المتحدة كانت تواجه هجوما وشيكا من سليماني".

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه: "لا أهمية لمناقشة ما إذا كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة في ضوء تاريخه العسكري، وتعمل تقارير لوسائل الإعلام وشركائهم الديمقراطيين بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم التالي للإرهابي سليماني وشيكا أم لا".

فمنذ تأكيد مقتل سليماني في ضربة جوية أمريكية ببغداد، قال مسؤولو الإدارة الأمريكية: "إنهم فعلوا ذلك بسبب وجود خطر وشيك يتعلق بهجمات على دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وأنحاء المنطقة".

وفجر الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وضعت غارة جوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية نهاية للعقل المدبر لنشاط إيران الإرهابي في الخارج، قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس قرب مطار بغداد.