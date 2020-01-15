- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السوداني: ما حدث من منسوبي المخابرات "جريمة تمرد" بكامل أركانها والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
قال النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، إن ماحدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها.
وأكد النائب العام، بحسب قناتي "العربية وسكاي نيوز عربي"، مساء الثلاثاء، أنه يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة.
وشدد على أن الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار، ويجب إجراء التحقيقات اللازمة وإعادة هيكلة المخابرات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السوداني: ما حدث من منسوبي المخابرات "جريمة تمرد" بكامل أركانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.