النائب العام السوداني: ما حدث من منسوبي المخابرات "جريمة تمرد" بكامل أركانها

الأربعاء 15 يناير 2020

قال النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، إن ماحدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها.



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وأكد النائب العام، بحسب قناتي "العربية وسكاي نيوز عربي"، مساء الثلاثاء، أنه يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة.

وشدد على أن الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار، ويجب إجراء التحقيقات اللازمة وإعادة هيكلة المخابرات العامة.