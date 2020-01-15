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القوات المسلحة السودانية تستعيد جميع مقار المخابرات في الخرطوم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 15 يناير 2020

ذكر مصدر عسكري، أن القوات المسلحة السودانية تمكنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة.

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وقال المصدر وفقاً لرويترز "القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قادة مدير جهاز المخابرات، وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الأزمة".

 

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