شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تستعيد جميع مقار المخابرات في الخرطوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 ذكر مصدر عسكري، أن القوات المسلحة السودانية تمكنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة.

Advertisements وقال المصدر وفقاً لرويترز "القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قادة مدير جهاز المخابرات، وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الأزمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة السودانية تستعيد جميع مقار المخابرات في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.