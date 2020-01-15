شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. وقوع إصابات فى تفريق مظاهرة أمام البنك المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خارج البنك المركزي في مواجهة عشرات الأشخاص الذين رشقوهم بالحجارة والألعاب النارية مساء أمس الثلاثاء في شارع الحمرا وسط بيروت. وأشعل المتظاهرون النار في مكبات القمامة وألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على شرطة مكافحة الشغب وحطموا واجهات البنوك وأجهزة الصراف الآلي. وقال الدفاع المدني إنه عالج بعض المتظاهرين والشرطة الذين أصيبوا بجروح في دون أن يسفر عن خسائر. ودعت قوات الأمن الداخلي اللبنانية المتظاهرين إلى المغادرة "من أجل سلامتهم وإلا فسيُعتبرون مثيري الشغب وسيُطاردون".

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