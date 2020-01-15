شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» و«جونسون» يؤيدان إبدال اتفاق إيران النووي والان نبدء بالتفاصيل
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر في وقت متأخر يوم الثلاثاء "رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون قال 'علينا أن نبدل الاتفاق النووي باتفاق ترامب' .. أنا موافق!".
ودعا جونسون، الذي أشاد بترامب ووصفه بأنه صانع صفقات عظيم، الرئيس يوم الثلاثاء بأن يبدل الاتفاق النووي باتفاقه الخاص لضمان ألا تحصل الجمهورية الإسلامية على سلاح نووي.
كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب» و«جونسون» يؤيدان إبدال اتفاق إيران النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.