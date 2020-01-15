شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» و«جونسون» يؤيدان إبدال اتفاق إيران النووي والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتفق مع تصريح أدلى به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أن "اتفاق ترامب" ينبغي أن يحل محل الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر في وقت متأخر يوم الثلاثاء "رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون قال ‭'‬علينا أن نبدل الاتفاق النووي باتفاق ترامب‭'‬ .. أنا موافق!".

ودعا جونسون، الذي أشاد بترامب ووصفه بأنه صانع صفقات عظيم، الرئيس يوم الثلاثاء بأن يبدل الاتفاق النووي باتفاقه الخاص لضمان ألا تحصل الجمهورية الإسلامية على سلاح نووي.