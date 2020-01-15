شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح الآلاف بسبب بركان ثائر في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

فر 53 ألف شخص على الأقل من المناطق المعرضة للخطر بالقرب من بركان ثائر في الفلبين اليوم الأربعاء، حيث أكدت السلطات أن الخطر قد يكون مستمرا.

وبدأ بركان "تال" في مقاطعة باتانجاس (جنوب مانيلا)، ويقع في منتصف بحيرة تحمل نفس الاسم، في نفث الرماد بشكل متقطع يوم السبت الماضي.

وشوهدت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة والجنود، وهي تمشط المدن المتضررة للتأكد من أن الجميع غادروا، وسط تقارير تفيد بأن بعض الناس تجنبوا النصائح الرسمية وعادوا إلى ديارهم بعد البقاء في مراكز الإخلاء المكتظة.