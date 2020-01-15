شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤكد: كان يجب قتل سليماني قبل 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إنه كان يجب قتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس الإيراني"، قبل 20 عاما مضت، وقال ترامب في تجمع حاشد في ميلووكي بولاية ويسكونسن، إن هناك الكثير من "الفتيات والشباب يتجولون دون ذراعين وبدون أرجل بسبب قاسم سليماني الإرهابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد: كان يجب قتل سليماني قبل 20 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.