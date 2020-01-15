شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وسيئول تعقدان محادثات حول شبه الجزيرة الكورية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا محادثات أمس في مدينة بالو ألتو بالولايات المتحدة الأمريكية، اهتمت بالقضايا في شبه الجزيرة الكورية والتحالف بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وتبادل الجانبان تقييماتهما حول وضع شبه الجزيرة الكورية ووجهات نظرهما بشأن إدارة الوضع لمواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تحت التحالف الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في سيئول.

وأعرب الوزيران عن قلقهما من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتعهدا بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في أسرع وقت ممكن.