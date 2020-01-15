شكرا لقرائتكم خبر عن «جياماتي» يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لجواتيمالا والان نبدء بالتفاصيل

أدى أليخاندرو جياماتي اليمين الدستورية أمس رئيسا لجواتيمالا بعدما وعد بمحاربة الجريمة والفقر والفساد. وفاز جياماتي (63 عاما) في الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أغسطس الماضي بحوالي 58 % من الأصوات، متغلبا على ساندرا توريس في جولة الإعادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جياماتي» يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لجواتيمالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.