أوكرانيا تعلن استعدادها لإرسال 20 عسكرياً إلى العراق

أعلن نائب رئيس الحكومة الأوكرانية لشؤون التكامل مع الاتحاد الأوروبي والناتو ديمتري كوليبا، أن بلاده أكدت لحلف شمال الأطلسي استعدادها لإرسال 20 عسكريا إلى العراق لدعم بعثة الناتو هناك.
وقال كوليبا: "لقد أبلغت نائب الأمين العام (للناتو) بأن لدى أوكرانيا خططا لإرسال 20 عسكريا لدعم بعثة الناتو في العراق بعد أن يقوم الحلف باستئناف عملها"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أن توجه الحلف بدعوة إلى كييف لكي تصبح "شريكا عملياتيا" للناتو في العراق "تدل على الاعتراف بقيمة الخبرات والمستوى المهني للعسكريين الأوكرانيين".
من جهته، أشار نائب الأمين العام للناتو، بحسب كوليبا، إلى أن الحلف يعطي أهمية بالغة لمشاركة أوكرانيا في بعثته بالعراق.
وأضاف أن توجه الحلف بدعوة إلى كييف لكي تصبح "شريكا عملياتيا" للناتو في العراق "تدل على الاعتراف بقيمة الخبرات والمستوى المهني للعسكريين الأوكرانيين".
من جهته، أشار نائب الأمين العام للناتو، بحسب كوليبا، إلى أن الحلف يعطي أهمية بالغة لمشاركة أوكرانيا في بعثته بالعراق.
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