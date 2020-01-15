انتحار زوجة منتسب امني باطلاق النار على نفسها في ذي قار

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن زوجة شرطي منسوب الى مكافحة اجرام سرقة السيارات اطلقت، صباح اليوم، النار على نفسها في محافظة ذي قار، ما أسفر عن وفاتها في الحال".

وأوضح المصدر، ان "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وباشرت بالتحقيق في ملابساته"، مشيرا الى "نقل جثة المرأة الى دائرة الطب العدلي".

