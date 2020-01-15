انتحار زوجة منتسب امني باطلاق النار على نفسها في ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانتحار زوجة منتسب امني باطلاق النار على نفسها في محافظة ذي قار.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن زوجة شرطي منسوب الى مكافحة اجرام سرقة السيارات اطلقت، صباح اليوم، النار على نفسها في محافظة ذي قار، ما أسفر عن وفاتها في الحال".
وأوضح المصدر، ان "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وباشرت بالتحقيق في ملابساته"، مشيرا الى "نقل جثة المرأة الى دائرة الطب العدلي".
وأوضح المصدر، ان "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وباشرت بالتحقيق في ملابساته"، مشيرا الى "نقل جثة المرأة الى دائرة الطب العدلي".
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