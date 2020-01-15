إسرائيل: إيران ستمتلك نهاية العام الحالي قنبلة ذرية

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤولين أن إيران تخصب ما بين 100 و180 كلغ من اليورانيوم شهريا بنسبة 4%، وهو معدل سيسمح لطهران بأن تحصل بحلول نهاية العام على ما يقرب من 25 كيلوغراما من اليورانيوم العالي التخصيب، وهو العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية.وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء امس الثلاثاء، نقلا عن التقرير السنوي لإدارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للعام 2020، أن الإيرانيين يحتاجون إلى أكثر من 6 أشهر بقليل للوصول إلى هذا المستوى، وإلى حوالي عامين آخرين لتطوير صواريخ قادرة على حمل قنبلة نووية.

ووفقا لهذا التقرير، فإن إيران ليست في عجلة من أمرها لصنع قنبلة نووية لأنها لا تريد حربا، على الرغم من أن حصول تصعيد عسكري لا يزال واردا.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مساء الثلاثاء: "نعرف بالضبط ما يجري في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أنها تستطيع حيازة السلاح النووي. أقولها مرة أخرى: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة القنبلة" الذرية.

وتتهم إسرائيل باستمرار إيران بالسعي لامتلاك السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران دوما. وعلى غرار الإدارة الأمريكية الحالية تعارض الدولة العبرية الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في فيينا في 2015 لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية.

وتدعو إسرائيل دوما الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة، التي انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية المشددة على طهران.

واتخذت الدول الأوربية أمس الثلاثاء إجراء جديدا في خطوة إضافية لإرغام طهران على العودة للالتزام باتفاق فيينا، بإعلان الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) تفعيل آلية فضّ النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق.

