مصر تواصل اجتماعات واشنطن حول سد النهضة لليوم الثالث

اجتماع سابق بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن

يواصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، الأربعاء، الاجتماعات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، عقد الوزيران، الثلاثاء، لقاءات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن بمشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية في السودان وإثيوبيا.

وناقش الجانب المصري في اجتماعات على المستوى الفني تفصيلات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على إثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.

كما شارك الوزيران المصريان في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزراء الدول الـ3 مصر والسودان وإثيوبيا.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن تقدير بلاده لاهتمام الرئيس ترامب بهذا الملف الحيوي وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون.

Advertisements

وأكد استعداد مصر لمواصلة التفاوض في غضون الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الـ3 ويحفظ حقوقها ويؤمن مصالح مصر المائية.

واتفق الوزراء على مواصلة المفاوضات، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لمواصلة التباحث حول جميع جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتجتمع الدول الـ3 بواشنطن منذ 13 يناير/كانون الثاني الجاري، لتقييم مباحثات الاجتماعات الـ4.

وكانت أعمال الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد اختتمت، الخميس الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله ومواجهة الجفاف.

وبدأت الاجتماعات، الأربعاء، وناقشت سبل ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي التي مثّلت عقبة في توصل الدول الـ3 إلى اتفاق نهائي.

وجاءت اجتماعات أديس أبابا، التي اختتمت، الخميس، في ضوء ما تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الـ3 في العاصمة الأمريكية واشنطن في يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.