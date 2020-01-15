مدرب برشلونة الجديد يحدد أولى صفقاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة الإسباني الجديد، لن يضيع الكثير من الوقت في ساعاته الأولى كمدرب للفريق الكتالوني، حيث سارع في تحديد أول اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الكتالوني إقالة فالفيردي من منصبه، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ليتولى مدرب ريال بيتيس السابق المهمة خلفا له حتى صيف عام 2022.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية بأن سيتين وضع الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي الإيطالي، على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن مدرب البارسا الجديد أحد أبرز المعجبين باللاعب الدولي الإسباني الشاب، البالغ من العمر 23 عاما.

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وسبق لرويز العمل تحت قيادة سيتين في ريال بيتيس، كما سبق لمدرب الفريق الأندلسي السابق رفض التفريط في لاعبه لصالح البارسا، حيث قال في وقت سابق: "برشلونة أراد دفع مليون يورو لضم فابيان، لكنني رفضت".

وتولى سيتين تدريب ريال بيتيس بين عامي 2017 و2019، قبل أن يرحل عنه عقب نهاية الموسم الماضي، ليصبح المدير الفني لفريق برشلونة صباح الثلاثاء.

ويعتبر رويز من أبرز عناصر الفريق الإيطالي على مدار الموسمين الماضيين، وهو ما جعله محل اهتمام من عدة أندية، على رأسها برشلونة، بالإضافة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.