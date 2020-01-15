نيويورك تايمز تنشر فيديو يكشف عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها إيران بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران أصيبت بصاروخين وليس بصاروخ واحد.

وبثّت الصحيفة على موقعها الإلكتروني مشاهد جديدة التقطتها كاميرا مراقبة تُظهر أن جسما يضيء عتمة الليل وينطلق من الأرض متوّجها نحو السماء بزاوية منحنية ثم ينفجر بعد ذلك بنحو 20 ثانية.

وبعدها بـ10 ثوانٍ ينطلق جسم مضيء ثانٍ مماثل من المكان نفسه باتجاه الهدف عينه فيصيبه بعد 10 ثوانٍ من ذلك.

وبعد دقيقة من الانفجار الثاني تسطع كرة نار في السماء وتسلك منحى انحداريا قبل أن تغيب عن الشاشة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد أطلق الصاروخان من قاعدة عسكرية تقع قرب طهران.

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وعلى موقعها الإلكتروني، قالت نيويورك تايمز إنّ الجسم المضيء الأول هو الصاروخ الأول الذي أصاب الطائرة والجسم المضيء الثاني هو الصاروخ الثاني الذي أصابها، في حين أنّ كتلة اللهب هي الطائرة التي اشتعلت في الجو ثم تحطمت.

والطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، أُسقطت، فجر الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من طهران متّجهة إلى كييف؛ ما أسفر عن مقتل 176 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

وبعد أيام من الكارثة اعترفت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية بأنّها أسقطت الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ.

وأكّدت نيويورك تايمز أنّها "تحقّقت من صحّة" الفيديو، مشيرة إلى أنّ واقع إصابة الطائرة بصاروخين وليس بصاروخ واحد يشرح "لماذا توقّف جهاز الإرسال في الطائرة عن العمل لبضع ثوانٍ قبل أن تصاب بصاروخ ثانٍ"، وأنّ الطائرة تمكّنت من تغيير مسارها للعودة إلى المطار قبل أن تتحطم.

وبحسب الصحيفة، فإن كاميرا المراقبة التي التقطت هذه المشاهد كانت منصوبة على سطح مبنى قرب قرية بيد كانيه على بعد 6 كلم من القاعدة العسكرية الإيرانية التي أطلقت الصاروخين.

وتقع هذه القرية على بُعد نحو 30 كلم شمال غرب مطار طهران الدولي.

وأسقطت الطائرة التي كانت متجهة إلى كييف فيما كانت القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب شديد بعدما أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية في العراق ردّا على اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.