السيسي يفتتح الأربعاء قاعدة برنيس العسكرية

يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قاعدة برنيس الجنوبية العسكرية التي تعد أكبر القواعد الجوية/ البحرية بمنطقة الشرق الأوسط وقطاع البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح القاعدة التي تعد الأولى من نوعها في مصر، رؤساء دول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وكذلك عدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وستمثل القاعدة الواقعة على البحر الأحمر جنوب شرق مصر، بمجاورة مطار برنيس الحربي، إضافة استراتيجية ضخمة تدعم الحفاظ على أمن مصر والمنطقة، ورادعًا للأخطار القادمة من ناحية البحر الأحمر وامتداده إلى ما وراء مضيق باب المندب.

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وسيتم افتتاح القاعدة بأضخم وأكبر مناورة في تاريخ الجيش المصري انطلقت منذ أيام تحت عنوان "قادر 2020"، وتشارك فيها، حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

ويعد تخفيف الضغط عن مقر قيادة الأسطول المصري الجنوبي بمنطقة سفاجا هدفًا رئيسيا من إنشاء قاعدة برنيس، حيث كانت القاعدة البحرية الرئيسية للقوات البحرية المصرية على البحر الأحمر هي قاعدة سفاجا، ولا توجد قواعد أخرى إلا قاعدة السويس في الشمال.

ومن بين أهداف قاعدة برنيس، ضمان قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، كما ستكون نقطة انطلاق أكثر قرباً لجنوب البحر الأحمر لوحدات الأسطول الجنوبي .

وتم تنفيذ قاعدة برنيس ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية، حيث سبقها افتتاح مهيب لقاعدة محمد نجيب العسكرية بالمنطقة العسكرية الشمالية يوليو/تموز ٢٠١٧.