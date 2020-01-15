صحيفة: المساعدات الإماراتية لليمن تجسيد لقيم الدعم والعطاء والخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

أبو ظبي عدن - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إن الإمارات لا تدخر وسعاً في مساعدة الأشقاء والأصدقاء، إقليمياً وعالمياً، لتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعوب.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" من جديد تتلقى الإمارات إشادة أممية كونها بين أكبر المانحين لتقديم المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، في رسالة تعكس حرص الدولة على ضمان أفضل معيشة للأشقاء ونجدتهم بالمعونات.

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وأشارت إلى أن المساهمات الإغاثية شملت الأمن الغذائي والزراعة والتغذية والصحة والتعليم وآليات الاستجابة السريعة، وتوفير المخيمات وأماكن الإيواء، وتنمية بلادهم وإعادة الأمن والاستقرار ليعم السلام أرجاء وطنهم.

وأوضحت أن الإشادة الأممية جاءت في تغريدة نشرها مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وثمّنت جهود 4 دول في تقديم المساعدات، إذ نجحت في تمويل 83% من احتياجات اليمنيين، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والإمارات، ثم المملكة المتحدة.

وأكدت أن سجل الإمارات في مساعدة الأشقاء اليمنيين عامر بالعطاء، فهو نهج وأولوية لقيادتنا الرشيدة لإيمانها بأهمية مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إن المساعدات الإماراتية لليمن تجسيد لقيم الدعم والعطاء والخير التي تعبر عن ثقافة أصيلة وراسخة لدولتنا التي تحرص على مد يد العون والعطاء باستراتيجية هدفها خدمة البشرية جمعاء.