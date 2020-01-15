الرئيس الأمريكي يحذر مجددا النظام الإيراني من قمع المتظاهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تحذيراته للنظام الإيراني من قمع المتظاهرين المناهضين له، خلال كلمة له من ولاية ويسكونسن.



وقال ترامب أمام حشد انتخابي بالولاية الواقعة في شمال وسط الولايات المتحدة الأمريكية، إن النظام الإيراني يجب عليه أن يكف عن قمع المتظاهرين المناهضين له.

تحذيرات ترامب الذي يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة أمام الحشد الانتخابي ليست الأولى، بل سبقها تحذير آخر، الإثنين الماضي، حيث دعا إيران إلى الكف عن قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات.

وقال ترامب، في تغريدة على موقعه بـ"تويتر"، موجها حديثه لقادة إيران: "أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم"، منبها إلى أن العالم "والأهم الولايات المتحدة تراقب" الوضع.

وكان ترامب قد غرد بالفارسية للمرة الأولى، صباح الأحد، معبّرا عن دعمه للشعب الإيراني.

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وقال: "إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم.. لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة".

وتابع: "إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتابع احتجاجات الشعب الإيراني عن كثب ونستلهم منه الشجاعة".

ولفت إلى أنه "يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل ونشر الحقائق حول مظاهرات الشعب الإيراني".

والسبت مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وقامت قوات الأمن الإيرانية بمطاردة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"؛ تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.