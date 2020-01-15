مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف موعد محاكمة ترامب تمهيداً لعزله

كشف مجلس الشيوخ الأمريكي عن موعد محاكمة الرئيس دونالد ترامب، تمهيداً لعزله على خلفية مكالمته الهاتفية الشهيرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إن محاكمة ترامب قد تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، في حين يتم تعيين المسئولين الأساسيين عن هذه العملية القضائية، في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ماكونيل، في تصريحات صحفية، قوله إنه يتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام، إلى مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء.

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وأضاف: "نعتقد أنه إذا حدث ذلك، وهو الأمر المرجح، فسنتابع الخطوات الأولية هنا هذا الأسبوع، والتي تشمل حضور رئيس المحكمة العليا كي يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية، وبعض الإجراءات الأخرى".

وتابع ماكونيل: "نأمل تحقيق ذلك بالإجماع، ما يجعلنا جاهزين للبدء بالمحاكمة الفعلية يوم الثلاثاء".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن بنود الاتهامات سيتم تحويلها إلى مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء؛ لتمهيد الطريق أمام بدء محاكمة ترامب، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لهذا الإجراء بهدف عزله.

وصوّت مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على إطلاق إجراءات عزل ترامب، بتهمة استغلال السلطة، لممارسته الضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لمواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 2020، جو بايدن.