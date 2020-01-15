تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، صوراً من مشاركة وزيريّ الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في إطار اجتماعات واشنطن حول سد النهضة.

واستؤنفت الاجتماعات الجارية في واشنطن، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث عقدت لقاءات برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن، بالإضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفني؛ لمناقشة تفصيلات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على إثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.

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وأعرب وزير الخارجية سامح شكري، خلال الاجتماع، عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الملف الحيوي، وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون.

وأكد شكري استعداد مصر لمواصلة التفاوض في غضون الأيام المقبلة؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوقها، ويؤمن مصالح مصر المائية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على مواصلة المفاوضات اليوم، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي؛ لمواصلة التباحث حول كافة جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.