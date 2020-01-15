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بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار

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أعلن وزيرا البترول و​الطاقة​ في مصر وإسرائيل، طارق ​الملا​ ويوفال شاينتز، بدء تدفق ​الغاز الطبيعي​ من إسرائيل إلى مصر، الأربعاء.

وقال وزير البترول المصري، في بيان لوزارته، إنه ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم "يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى ​أوروبا​ عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

وحسب البيان، أشارت الوزارة إلى أن الملا وشاينتز سيعلنا ذلك في ​مؤتمر​ وزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، يوم غدٍ الخميس، في ​القاهرة​.

وعلى هامش المؤتمر، سيعلن وزراء الطاقة في مصر وقبرص وإسرائيل و​اليونان​ و​إيطاليا​ و​الأردن​ و​فلسطين​، تدشين منظمة إقليمية للغاز.

وفي 19 شباط 2018، قالت ​الحكومة الإسرائيلية​ إنها وقعت صفقة وصفتها بأنها "تاريخية" لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بقيمة 15 مليار ​دولار​ لمدة 10 سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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