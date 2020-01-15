بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار

أعلن وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، طارق الملا ويوفال شاينتز، بدء تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، الأربعاء.
وقال وزير البترول المصري، في بيان لوزارته، إنه ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم "يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".
وحسب البيان، أشارت الوزارة إلى أن الملا وشاينتز سيعلنا ذلك في مؤتمر وزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، يوم غدٍ الخميس، في القاهرة.
وعلى هامش المؤتمر، سيعلن وزراء الطاقة في مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين، تدشين منظمة إقليمية للغاز.
وفي 19 شباط 2018، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها وقعت صفقة وصفتها بأنها "تاريخية" لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
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