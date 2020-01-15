ترامب: كان يجب قتل سليماني قبل 20 عامًا

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تجمع حاشد في ميلووكي بولاية ويسكونسن أنه "كان يجب قتل قائد ​فيلق القدس​ الإيراني ​قاسم سليماني​، قبل 20 عاماً مضت"، مشيرا الى أن "هناك الكثير من "الفتيات و​الشباب​ يتجولون دون ذراعين وبدون أرجل بسبب سليماني".

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