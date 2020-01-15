الخارجية الأميركية: ندعم قرار الترويكا الأوروبية إطلاق آلية فض النزاعات ضد إيران

أعلن متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان، "أنّنا ندعم بالكامل قرار الترويكا الأوروبيّة إطلاق آليّة فضّ النزاعات"، داعيًا إلى "فرض المزيد من الضغوط الدبلوماسيّة والاقتصاديّة على إيران".
ولفت إلى أنّ "بريطانيا وفرنسا وألمانيا فعلت الصواب في مواجهة الاستفزازات الإيرانيّة في المجال النووي.
وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاث الشماركة في الاتفاق النووي، قد أطلقت الثلثاء عمليّة دبلوماسيّة صعبة لإلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها النووية من دون فرض عقوبات جديدة عليها. والآليّة الّتي فعّلتها الترويكا الأوروبية هي آليّة لفضّ النزاعات ينصّ عليها الاتفاق في حال انتهاك بنوده.
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