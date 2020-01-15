الخارجية الأميركية: ندعم قرار الترويكا الأوروبية إطلاق آلية فض النزاعات ضد إيران

أعلن متحدّث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ في بيان، "أنّنا ندعم بالكامل قرار الترويكا الأوروبيّة إطلاق آليّة فضّ النزاعات"، داعيًا إلى "فرض المزيد من الضغوط الدبلوماسيّة والاقتصاديّة على ​إيران​".

ولفت إلى أنّ "​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ فعلت الصواب في مواجهة الاستفزازات الإيرانيّة في المجال النووي.

وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاث الشماركة في ​الاتفاق النووي​، قد أطلقت الثلثاء عمليّة دبلوماسيّة صعبة لإلزام ​طهران​ بالعودة إلى احترام تعهداتها النووية من دون فرض عقوبات جديدة عليها. والآليّة الّتي فعّلتها الترويكا الأوروبية هي آليّة لفضّ النزاعات ينصّ عليها الاتفاق في حال انتهاك بنوده.