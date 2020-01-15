مادورو: سنحطم أسنان الإمبرياليين إذا هددوا أمن فنزويلا

توعد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، بـ"تحطيم أسنان الإمبرياليين ليتعلموا احترام ​القوات المسلحة​ والشعب في ​فنزويلا​" فى حال هددوا ​الأمن​ و​السلام​ في فنزويلا. وشدد على انه "نحن نريد السلام، ولكن إذا أردنا السلام فعلينا أن نستعد لحمايته"، مؤكدا أن "بلاده ستجري في شباط المقبل ​مناورات​ عسكرية، سيتدرب خلالها ​الجيش​ الفنزويلي على حماية المدن. ودعا مادورو المبعوث الأميركي الخاص لشؤون فنزويلا، إيليوت أبرامز، لزيارة فنزويلا "ليرى الديمقراطية الحقيقية".

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