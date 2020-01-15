وزير خارجية كندا: نؤيد تفعيل آلية فض الخلافات حول الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين أن بلاده تؤيد البيان الألماني الفرنسي البريطاني بشأن تفعيل آلية حل الخلافات بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
ولفت الى ان "كندا تدعم بقوة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للضغط على إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك عن طريق تفعيل آلية حل الخلافات".
هذا وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الثلاثاء، تفعيل آلية تسوية الخلافات بالاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
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