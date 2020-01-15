وزير خارجية كندا: نؤيد تفعيل آلية فض الخلافات حول الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين أن بلاده تؤيد البيان الألماني الفرنسي البريطاني بشأن تفعيل آلية حل الخلافات بشأن ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​.

ولفت الى ان "كندا تدعم بقوة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​المملكة المتحدة​ للضغط على إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك عن طريق تفعيل آلية حل الخلافات".

هذا وأعلنت فرنسا وألمانيا و​بريطانيا​، أمس الثلاثاء، تفعيل آلية تسوية الخلافات ب​الاتفاق النووي الإيراني​، مؤكدة رفض "الحجج الإيرانية" لخفض ​طهران​ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.