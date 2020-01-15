مصادر أهلية في درعا لـ"الوطن" السورية: الحياة طبيعية جداً

أكدت مصادر أهلية في محافظة درعا لـ"الوطن" السورية أن الأغلبية العظمى من أهالي المحافظة تريد العيش بسلام وأمان، وترفض العودة إلى فترة سيطرة التنظيمات الإرهابية والفوضى و​العنف​.

مصادر أهلية في منطقتي درعا البلد، ودرعا المحطة، أكدت لـ"الوطن" أن ​الحياة​ في كامل المدينة طبيعية جداً، ولم يحدث أي أحداث جسيمة تعكرها، موضحة أنه في بعض الأيام تخرج مجموعات أعدادها لا تتجاوز 15 شخصاً، ولفترات قصيرة للغاية ويرددون بعض الهتافات، من دون أن تكترث بهم الأغلبية العظمى من الأهالي، لافتة إلى أن جميع المؤسسات والدوائر التابعة للحكومة يسير العمل فيها على أحسن حال.

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