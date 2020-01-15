صحيفة المانية:العالم لا يمكنه إلا أن يستعين بروسيا لحل القضايا الدولية

لفتت صحيفة "دويتشلاندفونك" الالمانية الى أنه ما من دولة تستطيع تحقيق ما حققته روسيا من نجاح في مجال السياسة الخارجية في الشرق الأوسط. وذكرت بأن من إنجازات روسيا في مجال السياسة الخارجية زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا وتركيا والمحافظة على علاقات جيدة مع إيران واستقبال المستشارة الألمانية واستضافة مفاوضات عقد هدنة في ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجهود التي تبذلها روسيا في الشرق الأوسط تعطي ثمارها، وأن الدول الأخرى ولاسيما ألمانيا، تتصرف من منطلق الظروف التي تهيئها روسيا في الشرق الأوسط.
ورأت صحيفة "دير تاغيسشبيغيل" الألمانية الى أن العالم لا يمكنه إلا أن يستعين بروسيا لحل القضايا الدولية. واعتبرت إن قيام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بزيارة إلى موسكو أثبت أن العالم لا يمكنه أن يستغني عن روسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تلعب دورا رئيسيا في الشرق الأوسط، ولا يمكن لأحد غير روسيا أن يساعد على تحقيق الاستقرار في سوريا وتحقيق التسوية في ليبيا.
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