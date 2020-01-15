اقفال مركز مصرف لبنان وأوجيرو في بعلبك

اقفل ​محتجون​ مركز ​مصرف لبنان​ في ​بعلبك​ احتجاجاً على ​سياسة​ مصرف لبنان مطالبين باسقاط حكم المصرف.

كما اقفل محتجون مركز ​اوجيرو​ بقفل ومنعوا دخول الموظفين الى مركز عملهم.

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