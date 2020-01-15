قطع السير عند مفرق شويت - عاليه بالاطارات المشتعلة

عمد محتجون على قطع الطريق في ​عاليه​ عند مفرق شويت بالاطارات المشتعلة، وقد شهدت المحلة ​زحمة سير​ وسط انتشار كثيف لعناصر ​الجيش اللبناني​. إضغط للمزيد

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