أوساط دياب للجمهورية: حزب الله هو حتى الآن أكثر من يسهل مهمته ويقاربها بإيجابية

أوضحت أوساط قريبة من رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​، لصحيفة "الجمهورية" أنّ "طريقة تعامل "​حزب الله​" مع استحقاق التأليف تحظى بارتياح دياب"، لافتةً إلى أنّ "الحزب هو حتّى الآن أكثر من يسهّل مهمّته ويقاربها بإيجابيّة".

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