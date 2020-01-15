عبدالله: اقرار موازنة 2020 هو ضرورة اقتصادية ومالية وسياسة

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن اقرار موازنة 2020 هو ضرورة اقتصادية، ومالية و​سياسة​ تتخطى التباينات والخلافات السياسية، ويجب تصديقها في الهيئة العامة للمجلس، قبل نهاية الشهر، تجنبا للصرف على ​القاعدة الاثني عشرية​، حفاظا على مستوى مقبول من ​العجز​، في ظل توقف مداخيل ​الدولة​.

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