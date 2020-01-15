اشار رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "إذا ثبت أن المصارف إستدانت من مصرف لبنان خمسة مليارات دولار وبدل إستعمالها لتيسير أمور الناس زودت الصرافين بها لصرف شيكات والمتاجرة بالدولار، إذا ثبت ذلك يجب أن تدفع المصارف الثمن".
واعتبر وهاب ان المصارف آكلة حقوق الناس وتستمر في مطالبة الناس بديونها بشكل ولا أوقح وتهدد الناس بالإدعاء عليها والحجز، هذه عصابة وليست مؤسسات تحترم نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: يجب أن تدفع المصارف الثمن اذا ثبت متاجرتها بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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