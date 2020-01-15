وهاب: يجب أن تدفع المصارف الثمن اذا ثبت متاجرتها بالدولار

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "إذا ثبت أن ​المصارف​ إستدانت من ​مصرف لبنان​ خمسة مليارات دولار وبدل إستعمالها لتيسير أمور الناس زودت الصرافين بها لصرف شيكات والمتاجرة ب​الدولار​، إذا ثبت ذلك يجب أن تدفع المصارف الثمن".

واعتبر وهاب ان المصارف آكلة حقوق الناس وتستمر في مطالبة الناس بديونها بشكل ولا أوقح وتهدد الناس بالإدعاء عليها والحجز، هذه عصابة وليست مؤسسات تحترم نفسها.