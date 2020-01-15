نَقل زوار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ عنه لصحيفة "الشرق الأوسط"، عقب لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ في عين التينة، أنّ "ثمّة نافذة أمل قد فُتحت، نأمل بأن تتحوّل بابًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوار بري نقلا عنه للشرق الأوسط: ثمة نافذة أمل قد فُتحت نأمل بأن تتحول بابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.