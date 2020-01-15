مصادر باسيل للشرق الأوسط: إذا لم تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع فإنه سيعود للتصعيد

ردّت مصادر قريبة من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، تراجعه عن التصعيد الّذي كان مرتقبًا في مؤتمره الصحافي أمس إلى "استمهال من رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​".

ولفتت إلى أنّ "باسيل قدّم نبرة هادئة بسقف عال، بدلًا من نبرة عالية لسقف عال"، مشيرةً إلى أنّه "إذا لم تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع، فإنّه سيعود إلى التصعيد".