ردّت مصادر قريبة من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، تراجعه عن التصعيد الّذي كان مرتقبًا في مؤتمره الصحافي أمس إلى "استمهال من رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب".
ولفتت إلى أنّ "باسيل قدّم نبرة هادئة بسقف عال، بدلًا من نبرة عالية لسقف عال"، مشيرةً إلى أنّه "إذا لم تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع، فإنّه سيعود إلى التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل للشرق الأوسط: إذا لم تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع فإنه سيعود للتصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.