جزمت أوساط رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​ لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "تشكيلته جاهزة، وأنّه تَصرّف وفق المعايير الّتي وضعها لنفسه في عمليّة التأليف، ولا مشكلة لديه، أمّا إعلان التشكيلة فدونه عقبات يرفض دسياب وضعها في خانته". ونفت بشدّة المعطيات عن "طلبه مهلة 48 ساعة لتقديم تشكيلته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوساط دياب نفت عبر "الشرق الأوسط" المعطيات عن طلبه مهلة 48 ساعة لتقديم تشكيلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.