سليم جريصاتي: لن نشارك في الحكومة بل نتحمل مسؤولية سياسية في حال منحنا الثقة

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ الى ان التطورات التي تكلم عنها وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ ليست ما يجري في الشارع من تصعيد فقط، بل لأننا اصبحنا امام استحقاقات اقتصادية ومالية وسياسية داهمة وخطيرة خاصة في المستجد الاقليمي، وكل هذه المخاطرتستدعي تشكيل حكومة سريعاً.

ولفت في حديث صحفي، الى انه بالطبع لن نشارك في ​الحكومة​، بل نتحمل مسؤولية سياسية في حال منحنا الثقة للحكومة على اساس البرنامج الذي سيعلنه رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ للانقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي والنقدي، تخلّصاً من الموروث منذ ثلاثين سنة حتى الان من سياسات اوصلتنا الى مانحن فيه.

واوضح جريصاتي ان الموقف ذاته كان لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وقد جرى ابلاغه بموقف التكتل وقال انا ايضا لن اشارك لكن اعطي الثقة للحكومة حسب برنامجها، ونحن كذلك لن نشارك كتكتل لكننا سنسهّل الى اقصى الحدود.