شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعاونت الإخوان مع المستعمر البريطانى لمحاولة إسقاط مشروع "عبد الناصر" الوطنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان لديه مشروع وطني عروبي يعتمد على تحقيق الاستقلال والتحرر من الاستعمار الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية بالتوازي مع إنجاز إصلاحات اجتماعية واقتصادية تحرر المصريين الذين عانوا من الظلم الطبقي وتعطيهم حقوقهم في ثروات بلادهم بعد أن كانت مرتهنة لطبقة الاغنياء والباشاوات، موضحا أن هذا المشروع كشف بشكل كبير كيف أن جماعة الاخوان مناهضة تماما فكرا وممارسة لمشاريع وخطط الاستقلال الوطني وتحقيق التماسك الاجتماعي والوحدة العربية.

وقال هشام النجار، لـ"الخليج 365"، إنه بمراجعة التاريخ والمواقف والممارسات على الأرض والمناهج المكتوبة في منشوراتهم نجد أن الاخوان لديها مشروع معاكس وفي الاتجاه المقابل لارتهان مصر لإرادة قوى خارجية وأول سبب في اتخاذ ناصر إجراء ضدهم والبدء في تحجيم حضورهم في المشهد المصري هو تعاملهم وتعاونهم مع قوى خارجية وفي مقدمتهم الانجليز الذين سعوا عن طريق الإخوان لضرب مشروع عبد الناصر سواء لتحقيق الاستقلال الكامل عن المحتل الأجنبي أو مشروع تحقيق الوحدة العربية.

Advertisements

وتابع الباحث الإسلامى: لم يجد الإنجليز أفضل من الإخوان لضرب هذا التوجه العروبي القومي بمشروع أيديولوجي يفرق بين المصريين ويصنفهم كمسلم ومسيحي ويفرق بين العرب بحجة السعي لتأسيس أممية إسلامية يتيقن الغربيون وجهاز الاستخبارات البريطاني المتعاون مع الإخوان أنها لن تتحقق وأنها مجرد أوهام لكن ساعدوا الاخوان في السير فيها بغرض ضرب وتفكيك مشروع الوحدة التي كانت في متناول المصريين والعرب إذا لم توجد عوائق ولم تتعرض للفتن والمؤامرات من الخارج عبر توظيف جماعة الاخوان وتزعم ذلك العميل الخائن صهر حسن البنا سعيد رمضان، مستطردا: علاوة على أن جماعة الإخوان رفضت الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقدمت عليها ثورة يوليو أي أن الجماعة كانت معول هدم وإعاقة ومثلت ذراعا للقوى الخارجي لضرب مشوع الوحدة والاستقلال والتقدم وتحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي.