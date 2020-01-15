شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الهيئة العليا للوفد تجتمع برئاسة أبو شقة لوضع حلول لأزمة الجريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة بهاء أبو شقة اجتماعا لها اليوم الأربعاء بمقر الحزب الرئيسى للدقى، وكان من المنتظر انتخاب المكتب التنفيذى خلال الاجتماع إلا أنه تقرر انتخابه فى الاجتماع التالى، فيما يناقش اجتماع الغد عدد من الأوضاع على الساحة السياسية وموقف حزب الوفد منها إلى جانب عدد من القضايا الداخلية للحزب على رأسها أزمة جريدة الوفد.

قيادى بالوفد: اجتماع الهيئة العليا للحزب سيناقش أزمة الجريدة

بدوره يقول محمد حلمى سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،لــ"الخليج 365"، أن اجتماع الغد سيناقش أزمة جريدة الوفد فى المقام الأول نظرا لما تمر به الجريدة من ظروف صعبة فى حين أنه تقرر تأجيل انتخابات المكتب التنفيذى للوفد لاجتماع لاحق.

أضاف سويلم، أن هناك عدد من الحلول المطروحة بالنسبة لأزمة جريدة الوفد، منها على سبيل المثال التفاوض مع بعض الزملاء الراغبين فى الخروج للمعاش كذلك تسوية أمور السائقين الخاصين بالسيارات بعد بيعها والبحث لهم عن عمل بديل.

أضاف سويلم ، أنه ينبغى التوسع فى جلب الإعلانات للجريدة والموقع الالكترونى للوفد بشكل اكبر مما تسير عليه الأمور حاليا حتى نستطيع تدبير مستلزمات جريدة الوفد لافتا إلى أن الجريدة فى السابق كانت تمثل قوة كبيرة للصحافة الحزبية فى مصر كما أنه من الصعب أن نحولها لجريدة إسبوعية رغم أن كثير من الصحف الورقية تخسر حاليا وتتحول لإسبوعية.

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نائب رئيس الوفد: بيت الأمة حزب ديمقراطى وله تاريخ

وفيما يخص انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، قال حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد،أن الحديث عن انتخابات دورية للمكتب التنفيذى للوفد له دلالة هامة فى تدوير المسئولية بين جميع أعضاء الهيئة العليا التى ينتخب منها المكتب التنفيذى،بحيث يشارك الجميع فى المسئولية وفى اتخاذ أية قرارات.

ولفت منصور إلى أن الوفد حزب ديمقراطى، ويظهر ذلك جليا فى كافة الاستحقاقات الانتخابية داخل الوفد منها انتخابات رئاسة الحزب وانتخابات الهيئة العليا، وهو أحد أقدم الأحزاب السياسية بجانب حزب المؤتمر الهندى.

وكان حزب الوفد برئاسة بهاء أبو شقة، عن أسماء المرشحين المتقدمين على منصب عضو المكتب التنفيذى حتى الآن، وذلك بعدما قرر رئيس حزب الوفد، مد فتح باب الترشح حتى يوم 21 يناير.

أسماء المرشحين على انتخابات المكتب التنفيذى للوفد

وترشح على منصب نائب رئيس حزب الوفد، كل من خالد قنديل وعبد العزيز النحاس وحسين منصور وهانى سرى الدين ومحمد عبده وعمرو أبو اليزيد وسليمان وهدان، فيما ترشح على منصب السكرتير المساعد كل من كاظم فاضل وطارق تهامى ومحمد فؤاد وأنور بهادر وعصام الصباحى وعباس حزين.

وترشح على منصب أمين الصندوق لحزب الوفد، فيصل الجمال، كما ترشح على منصب أمين الصندوق المساعد، جمال شحاتة، فيما ترشح على عضوية المكتب التنفيذى ضمن الأربعة أعضاء من داخل الهيئة العليا كل من محمد الزاهد ومحمد حلمى سويلم وأحمد جاويش وصفوت عبد الحميد وعيد هيكل وحاتم رسلان.

ويعد المكتب التنفيذى إحدى الهيئات التى تتخذ القرارات المهمة داخل بيت الأمة، بالإضافة إلى الهيئة العليا للوفد، ويتألف المكتب التنفيذى لحزب الوفد، من عدد من الأعضاء داخل الهيئة العليا للوفد منهم رئيس حزب الوفد، وسكرتير عام حزب الوفد، وخمسة نواب لرئيس حزب الوفد ، بالإضافة إلى 6 من السكرتارية المساعدة، وأمين صندوق الوفد وأمين مساعد صندوق الوفد كذلك 4 أعضاء من الهيئة العليا لحزب الوفد.