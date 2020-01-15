بأرقام العمارت والمواعيد.. إجراءات استلام شقق "جنة" في 6 أكتوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم أولى الوحدات في مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر، حيث يستمر التسليم حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وتقع الشقق الجاري تسليمها في نموذج (B) حيث يتم تسليم اليوم الأربعاء العمارة رقم 15، والعمارات من 16 و17 و18 و19 في الفترة من 19 يناير وحتى 22 يناير، وتم تحديد يوم 23 يناير لتسليم الوحدات التي لم يتم تسليمها خلال هذا الأسبوع.

كما يتم تسليم العمارات من 20 و21 و22 و 23 في الفترة من 26 وحتى 29 يناير، والعمارات من 24 و25 يومي 2 و3 فبراير المقبل، وأعلن الجهاز تخصيص أيام 2 و3 و4 و5 و6 فبراير لتسليم الوحدات التي لم يتسلمها حاجزيها.

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وأوضح الجهاز أنه بالنسبة للعمارات 11 و12 و13 و 14 و15 و16 و25 سيتم تسليم 50% من هذه العمارات المطلة على نطاقات تم الانتهاؤ من تنسيق الموقع بها.

وعن طريق خطوات الاستلام، أعلن جهاز أكتوبر، أن الحاجز لابد أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع المنتزة لإنهاء إجرارات التعاقد، وسداد 15% دفعة استلام، وإحضار خطاب من البنك موجه باسم رئيس الجهاز بانهاء العميل التعاقد وتسليم الوحدة، وإحضار ما يفيد سداد مصاريف الصيانة.

كما يتم إحضار كشف حساب للوحدة مدون به ما قام العميل بسداده، وكشف بجدول المبالغ المتبقية، ويتم تجهيز صورة الرقم القومي للمخصص له الوحدة والزوج أو الزوجة.