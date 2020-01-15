اليوم.. مصر تفتتح أكبر قاعدة جوية/ بحرية في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفتتح مصر، اليوم الأربعاء، أكبر قاعدة جوية/ بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر، تحت اسم قاعدة "برنيس الجنوبية".

ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الافتتاح، وبحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وتعد القاعدة هي الأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

ويبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة جدًا وهي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.