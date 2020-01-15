ترامب: كان يجب قتل سليماني قبل 20 عاما مضت

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إنه كان يجب قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، قبل 20 عاما مضت، في أحدث انتقاداته العنيفة للجنرال الإيراني الذي أمر باغتياله في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ترامب في تجمع حاشد في ميلووكي بولاية ويسكونسن، إن هناك الكثير من "الفتيات والشباب يتجولون دون ذراعين وبدون أرجل ... بسبب ابن العاهرة هذا".

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وكان ترامب مضطرا خلال الأسبوع الجاري للدفاع عن استهداف سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعد أن شكك منتقدون في الطبيعة "الوشيكة" للتهديد الذي قال الرئيس إنه يبرر هذه الخطوة.

وتنسب واشنطن إلى سليماني تنسيق مقتل مئات الجنود الأمريكيين في العراق.

كما تم انتقاد إدارة ترامب بسبب تصريحات متضاربة حول الأساس المنطقي وراء اغتيال سليماني. وقال وزير الدفاع مارك إسبر يوم الأحد الماضي إنه لم ير مطلقا أدلة على أن إيران كانت تخطط لشن هجوم على أربع سفارات أمريكية، مثلما زعم ترامب قبل يومين.